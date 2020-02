El Chacho Rodríguez asumirá como diputado y se despidió en Rompecabezas

... SHARES

Alvaro “Chacho” Rodríguez Hunter se alejó de la Intendencia de Florida renunciando a su cargo de Secretario General para comenzar a proyectar y planificar la asunción en pocos días de su nuevo rol como diputado departamental de Florida por la Manuel Oribe lista 62 tras renuncia en primera instancia de su titular Carlos Enciso y en segunda instancia de la primer suplente Macarena Rubio.

El Chacho fue invitado a Rompecabezas a despedirse y aprovecharlo para charlar sobre temas de actualidad en momentos de efervescencia política dentro del Partido Nacional en el ámbito departamental.

Meteórica carrera del joven diputado que entiende que no le pertence lo que ocupará sino que: “la diputación es del pájaro, yo no me la creo”

En clara alusión a lo acontecido anteriormente expresó: “No puede volver a pasar que la Agrupación Manuel Oribe se quede sin la diputación”

En pleno programa recibió un mensaje del Intendente Departamental Guillermo López: “Un abrazo a chacho. Un gran compañero. Un placer haber compartido tantas horas de trabajo y desvelo. Mucha suerte en lo que viene. Seguro estaremos bien representados. Codo a codo. El compromiso está asegurado.”

