Probable convencional blanco denuncia a director de la Intendencia de Florida Arturo Torres

En la red social de Facebook un probable convencional, y decimos probable porque hasta él expresa desconocer oficialmente que lo será y que se enteró por el propio director de la Intendencia de Florida Arturo Torres y otros blancos de la 62, y que lo será debido a la probable renuncia de convencionales titulares, estampó una denuncia de intento de compra de su voto a cambio de dádivas municipales, es decir, de ofrecimientos de beneficios públicos para lograr un determinado objetivo.

Por lo pronto, para quienes profesamos esta labor de informar, nada nuevo bajo el sol si de acciones políticas se trata y quien manifieste lo contrario está mintiendo.

Hay infinidad de casos que son pruebas concretas de como lograr un benificio o un ingreso a la función pública a cambio de.

Pero esta denuncia es diferente porque nombra al director, la forma planteada, los beneficios ofrecidos y el porqué de tal conducta.

Esta carta es emitida por el señor Fernando Javier Garrido Orama, que no sabemos de quien se trata y que encierra una fuerte denuncia pero deja claros vacíos a llenar desde el ámbito periodístico.

Dice con claridad y es muy grave la denuncia: “Un director de la intendencia, (Arturo Torres) vino a proponerme cargos, viajes y grandiosas oportunidades”.

La propuesta, si fuera verdad, es muy grave porque da nombre y apellido de alguien que podría estar cometiendo un delito, proponer cargos públicos, viajes con dineros públicos y otras grandiosas oportunidades desde el ámbito púbico como se pretende mostrar, podría estar enmarcado fuera de la ley como abuso de funciones y más.

Ahora este hombre no solo denuncia al director Arturo Torres sino también al intendente Carlos Enciso por propuestas y promesas similares que no se cumplieron.

La frase en cuestión dice textualemente: “Práctica que se vuelve recurrente ya que tiempo atrás recibí propuestas y promesas similares de Enciso y de su parte que obviamente no se cumplieron”.

El señor denunciante deja en claro que recibio iguales propuestas, que en su momento no denunció, y agrega que obviamante no se cumplieron.

Esperó entonces que tiempo atrás Enciso cumpliera lo prometido?

Que fue lo que le prometió Enciso?

Porque quedó esperando fue que no lo denunció hasta ahora?

A cambio de qué fue lo que le prometió Enciso?

Hizo este hombre lo que debía hacer y quedó esperando una promesa que nunca llegó?

No resulta sospechoso de despecho al haber expresado que Enciso también prometió algo y no cumplieron?

Esa fue la causa de irse con Arocena a la 40?

Y lo último, si hubiese recibido lo prometido por Enciso, que si es parecido a lo ofrecido por Torres sería de beneficio público, habría hecho esta denuncia u hoy estaría haciendo usufructo del beneficio recibido y la ciudadanía no se hubiera enterado de lo que hoy denuncia?

Nada es verdad hasta que la descubramos.

Es deber ético del periodsita dudar de todo.

Por ahora y esperando respuesta pública si la habría, el señor Fernando Javier Garrido Orama denunció a Arturo Torres, Carlos Enciso y demás de la 62 por prácticas reñidas con el buen desempeño público que les corresponde a los hombres que son elegidos soberanamente.

Todo sale a la luz, si fuera verdad, por el tema de los convencionales para Cayetano Stopingi.

Luchan de las tiendas de la Manuel Oribe para quitarle importancia a un hombre que osó, tras hacer uso de la confianza de Enciso, partir a medir fuerzas para desterrar del poder a la Agrupación blanca y para ello eligió a uno de los archienemigos íntimos como el diputado José Arocena.

Entendemos a diferencias de casi todos, y se lo hemos dicho al actual alcalde, que no sería temor sino simple revancha por decisiones no compartidas.

O para escribir una novela y vender más: una simple venganza por una deslealtad concebida entre integrantes de una misma familia.

Lo que queda claro es que habría que revisar bien todos los postes de todos los corrales.

Esta es la carta publicada por el hombre de nombre Fernando Javier Garrido Orama:

Fray Marcos, 2 de febrero de 2020

Antes de ayer me enteré que debido a algunas renuncias de compañeros de la lista 40 me toca votar en la convención para elegir el candidato a intendente,………….pero no me enteré por personas de nuestro grupo, me enteré por dirigentes de la lista 62.

Un director de la intendencia, (Arturo Torres) vino a proponerme cargos, viajes y grandiosas oportunidades. Práctica que se vuelve recurrente ya que tiempo atrás recibí propuestas y promesas similares de Enciso y de su parte que obviamente no se cumplieron.

Las recientes “oportunidades” ofrecidas están condicionadas a que no apoye la candidatura de Cayetano Stopingi en la convención como sería lógico correspondiendo a la línea por la que trabajé y al compromiso que asumí.

En tan amena y franca conversación tomé conocimiento que ya han habido ofertas y seguirá habiéndolas para otros compañeros de la 40.

Según el encomendado del candidato de la 62, (pues de esa manera se definió) la intención es bajar a Cayetano de su candidatura.

Ayer reforzaron el cuadro;………..……….. tres directores y un edil vinieron a mi casa.

Por mensaje de texto se me adelantó que iban a darme precisiones de la oferta, cosa que con mucho atino no hicieron, ya que me anticipé en dejar claro que tenemos muy desencontrados los puntos de vista respecto a este tipo de asuntos.

Conozco y respeto la valía de mucha gente de esa agrupación y apelo a sus valores para que encausen su accionar dentro de la dignidad que exige ser blanco.

Como no tolero que la izquierda compre votos a costa de la necesidad de la gente con dineros públicos, menos tolero que lo haga mi partido. Intento rescatar cada vez con más esfuerzo valores que lo han hecho grande y respetable.

Es cierto que cada convencional es libre de votar a quien quiera, pero es cierto también que debe existir ética y respeto a quien confió en votarnos. Debemos hacerle el mandado a esa gente que se expresó en la urna atendiendo su voluntad, dejando de lado nuestros intereses personales.

No busco problemas con nadie y no los quiero, pero cuando se quiere negociar la dignidad de la gente esta ha sido y será siempre mi respuesta.

Desde mi punto de vista la política tiene que ser un instrumento de bien público, no de asistencia a intereses privados a pesar de que la realidad indica otra cosa.

En las elecciones nacionales empezamos a corregir pero necesitamos más autocrítica, coraje y rebeldía.

Si los blancos se ofenden porque no me vendo, porque me revelo y levanto la voz ante estas desprolijidades voy a empezar a creer que estoy en el partido equivocado.

No se hacen corrales con postes podridos.

Fernando Garrido