Cabildo Abierto no pudo realizar su convención por falta de convencionales

Fue una sorpresa.

En la mañana de hoy se debía haber desarrollado la Convención Departamental de Cabildo Abierto donde se definían el/la o los/las candidatas a la Intendencia de Florida para las próximas elecciones.

Y dijimos debía porque no pudo llevarse a cabo por falta de quorum.

Para entendernos, no pudo realizarse porque no se llegó al número mínimo de convencionales necesarios para constituirse o para dar validez a los acuerdos que se tomaran en ella.

Tras comunicación telefónica pudimos conocer que se necesitaban 33 convencionales para determinar la o las candidaturas y llegaron a contar con 31 convencionales.

Indudablemente el alejamiento de los tres convencionales del sector Altar de la Patria tuvo clara incidencia en la consecuencia de no llegar al número necesario para desarrollar la asamblea, lo que genrea aún más una fuerte molestia en Cabilldo Abierto.

Lo sucedido cala hondo en la interna de los cabildantes en Florida.

Se dice que existen fuertes molestias con el líder de Altar de la Patria, Héctor Pratto, motivo fundamentalemente que en la pasada semana (nota ya referida en informativo y en este portal) “aconsejó” de aguna forma al candidato Guillermo López y al Partido Nacional a como llevar adelante la convención y paradójicamente su partido Cabildo Abierto no llegó al número para realizarla.

Cuando consultamos quien está molesto con el líder de Altar de la Patria no se nos dió nombres pero se nos aseguró que los líderes de las agrupaciones cabildistas en Florida, Pratto y la dra Silva ni se hablan.

También se nos expresó que el presidente de la Agrupación Piedra Alta es el Dr. Nelson Rondeau a quien fue dirigida la carta renuncia de los tres convencionales y que como tal se esperaba que fuera él quien diera el comunicado público en la conferencia y que sin embargo siempre quien habla es Héctor Pratto.

Al preguntar se nos respondió no tener conocimiento en Florida.

Nosotros desde el canal y tras indagaciones en Montevideo podemos asegurar que se están haciendo todos los trámites para que se reconozca como nueva agrupación de Cabildo Abierto al nuevo sector independiente denominado “Cuna de la Independencia” que justamente es constituido por el profesor Alberto Lamaita, Karina Núñez y Carlos Cerrutti, lo que entendemos generaría un mayor desencuentro entre los cabildantes en nuestra ciudad.

Podemos asegurar que esta semana que pasó ya han mandado a Montevideo toda la documentación necesaria para constiutirse como la tercera nueva agrupación de Cabildo Abierto en Florida.

La nueva convocatoria para la convención y su desarrollo será para el próximo miércoles a las 09:00 horas en el Centro Comercial.