En conferencia Cabildo Abierto bombardea tiendas nacionalistas en Florida

A pesar que las hechos toman rumbos inesperados uno debe estar en constante preocupación por informar debidamente.

La semana pasada ocurrió uno especialmente llamativo, tres convencionales fuertes militantes precandidatos a las municipales del sector Altar de la Patria de Cabildo Abierto que se alejaron del mismo, realizaron una conferencia de prensa adhiriendo como un sector independiente a la candidatura del hombre de la Manuel Oribe ing. Guillermo López.

Era de sentido común aguardar un comunicado público del partido Cabildo Abierto, a pesar que un coordinador regional había charlado con el candidato nacionalista para minimizar el impacto y obtener la repuesta de López que al momento de expresar dejara con claridad que ya no pertenecen al nuevo partido.

A pesar que López lo hizo, en la conferencia sobrevoló el nombre Cabildo Abierto, de parte de protagonistas y consultas de los medios.

Que se trataba de tres convencionales de Altar de la Patria era demasiado evidente para intentar ocultarlo.

Y se vino el comunicado del sector Altar de la Patria.

Duro, con epicentro en la figura del candidato Guillermo López.

Comienzo narrativo de lo vivido en día de votación para conocer el candidato o candidata a la Intendencia por el sector a presentar en la convención, donde todo era alegría hasta el momento de conocerse la ganadora y causar molestias en los otros tres precandidatos, que a la postre son los que partieron.

El lector del comunicado es el candidato a la diputación Héctor Pratto que comenzó poniendo en dudas un posible acuerdo entre la Manuel Oribe y estas tres personas, con anterioridad al día de la votación de su sector.

Estos trece (en realidad son 3 pero se expresa 13) compañeros han difamado a la agrupación y al trabajo realizado…en la vida hay que saber perder y hay que tener respeto…”

“Se intenta crear una tercera agrupación sin estar inscripta y a contramano de toda regla y ética partidaria, realizan alianzas no autorizadas por el partido, mostrando la intencionalidad política de dicho grupo pero también del otro partido”

“Intentan utilizar la marca Cabildo Abierto para arrastrar votos tejiendo falsos argumentos y marear a la gente, esta fuerza política pesa y ellos lo saben muy bien”

“López aun sabiendo nuestra posición prefirió seguir adelante con este circo político entre blancos”[MORE...]

“El hecho de que el candidato (López) estuviera presente en el acto (de adhesión) con la plantilla completa de la Intendencia, habla a las claras que le tienen a Cabildo Abierto”

Pratto expresó que el Partido Nacional en Florida debe dar una imagen pública de unidad ya que la propia cae a pedazos.

De López expresó que se presta a cualquier jugarreta, que esta es una muestra del tipo de líder que es, que asombra tanta soberbia.

Pratto entiende que si López se mete en la interna de Cabildo Abierto, ellos también, y le exige brinde la posibilidad de tener los convencionales al Tano Stopingi.

La conferencia tuvo mucho más dirigida a Guillermo López que a los tres dirigentes que partieron.

Pratto expresó que el arribo de las 3 personas que ahora parten (Lamaita, Nuñez, Cerrutti) venían del Partido Nacional, y que en las internas no escatimaron en pegar y cuestionar de manera continua a la 62 y puntualmente a Enciso y López.

Al final se recurre a muy fuertes apreciaciones contra la gestión Enciso en Florida y culmina expresando: “Cabildero que habla mal de otro cabildero por detrás es un lobo difrazado de oveja”

Y agrega que estos tres personas volvieron a su Partido Nacional tras no pasar la prueba de superar lo personal por sobre lo colectivo, por eso volvieron a partir de Cabildo Abierto.

Esta es la conferencia completa: