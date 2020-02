Padres, Justicia, Policía o Intendencia, quien se hace cargo de denuncia de vecinos?

... SHARES

Es uno de los mandamientos del periodismo: servir a la ciudadanía en cuanto una necesidad se requiera y fundamentalemente cuando es deber de las autoridades el satisfacerlas.

Porque el estado es nuestro, y como tal es deber del mismo solucionar los problemas de la gente cuando de sociedad y comunidad se trate.

Lo dijo con absoluta claridad uno de los vecinos: “Si cumplimos con nuestros deberes exigimos sean respetados nuestros derechos”.

Lo cierto es que recibimos una llamada al programa Rompecabezas de parte de una vecina del barrio Mañana, en ella Silvia expresaba con claridad que necesitaban de nuestra presencia para el comienzo de una protesta pacífica de acuerdo a un problema reinante del que han denunciado reiteradamente a Minitesrio del Interior e Intendencia de Florida.

Y hacia alla fueron el conductor Fabricio Alvarez acompañado de la cámara y la experiencia de reportero de Emilio Rodríguez.

Y nos encontramos en pleno barrio con un número importantes de vecinas y vecinos que de forma muy edicada nos presentaron su problemática: No dan más con una barra grande de jovenes, algunos menores y otros no, de motqueros que asolan la calle continuación Independencia con carreras, picadas y acrobacias varias.

Han agotado todos los recursos.

Vecinos padres de algunos de los chicos motoqueros, policía e Intendencia.

Siguen sin solución.

Entre promesas, ausencias, desentendimientos, no asunción de responsabilidades, negligencias y más, los padres, madres y abuelos del barrio exigen soluciones.

Esta es la nota cruda sin editar, donde Fabricio Alvarez en nombre de Rompecabezas se reunió con el grupo de vecinos para conocer al detalle lo que están exigiendo.

