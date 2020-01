En Florida dejaron el “Cabildo Abierto” y se está viendo de todo

... SHARES

El sector Altar de la Patria de Cabildo Abierto realiza un plenario para elegir su candidato a la Intendencia de Florida.

Resulta electa una mujer del interior del departamento.

Se considera por parte de tres integrantes del sector que también disputaban la candidatura que esta votación no se desarrolló de la mejor manera y renunciaron al sector.

Se trata de Carlos Cerrutti, Alberto Lamaita y Karina Nuñez.

Sacan comunicado expresando motivos de tal decisión.

Silencio en Altar de la Patria a pesar de que nuestro medio quiso entrevistar a su principal Héctor Pratto que respondió emitirían un comunicado (no lo hicieron)

Comunicado de alejados del sector por la creación de nuevo grupo en Cabildo Abierto denominado “Cuna de la Independencia”.

Estos vuelven a sacar un comunicado en adhesión a la candidatura del ingeniero Guillermo López Méndez del Partido Nacional.

Es decir para entendernos bien, el nuevo sector dentro del lema Cabildo Abierto adhiere al candidato blanco del Partido Nacional obviando el o los futuros candidatos de su lema.

Ante ello el partido Cabildo Abierto sacó un comunicado negando el permiso para que sector, fracción o personas adhieran o acuerden con otro candidato o partido invocando el nombre Cabildo Abierto.

El nuevo sector denominado “Cuna de la Independencia” que dice ser de Cabildo Abierto y aunque tengan prohibido expresarlo emiteron un nuevo comunicado donde dicen que este jueves a la hora 11 en el Centro Democrático anunciarán en conferencia de prensa su adhesión a la candidatura del Ingeniero Guillermo López a la Intendencia de Florida.

Parece una novela.

Pero solo se trata de una de las tantas idas y vueltas del sistema político departamental.

Quisimos informarlo de esta manera tal cual ocurrieron los hechos intentando no emitir opinión.

Quizás para no meter la pata.