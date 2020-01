Extraoficial: Cayetano Stopingi no tendría los convencionales para ser candidato a Intendente

... SHARES

EDITORIAL de Fabricio Alvarez.

Es muy difícil hacer periodismo en el interior del país.

Lo venimos repitiendo desde que comenzamos hace ya casi 15 años.

Decir la verdad trae un sinfín de inconvenientes externos que llevaría mucha tinta enumerar.

No decir la verdad trae un sinfín de conflictos internos que también llevaría mucho tiempo enumerar.

Optar por lo segundo es alejarse definitivamente del rol que tanto nos gusta practicar.

Por ello preferiremos lo primero, a pesar de los inconvenientes, porque sino de que vale laburar en esto.

En el interior es muy difícil hacer periodismo.

Tanto que ni el parlamento de nuestro país se atreve a tenernos en cuenta como es debido.

Se aprobaron muchas leyes, muchas, no se trató la que determina un porcentaje justo para todos los medios del interior del país, llámese escrito, radial o televisivo.

Siempre hemos dependido de los gobiernos departamentales y las empresas y comercios locales, a quienes estamos eternamente agradecidos por el valor que le brindan a nuestra labor, y mucho más aquellas empresas de medios de comunicación que entienden que el compromiso social, la responsabilidad periodística, la razón de existir, es también directamente proporcional al deber con los trabajadores de prensa y el país todo cuando de pagar los tributos correspondientes se trata.

Se habla mucho pero superficialmente, se profundiza poco.

Hay que luchar mucho para subsistir en nuestro sistema actual.

Mucho más cuando muchos colegas no entienden que debemos bajar del escenario, que debemos sentarnos en las gradas, que debemos escuchar y respetar, que[MORE...] las redes que nos protagonizan no nos brindan el respaldo económico necesario para crecer.

Debemos convivir con las redes sociales sean cual fuere, pero entendiendo que para un periodista primero está la labor en el medio donde vende su publicidad y luego las redes como apoyo a la misma.

En la actualidad continua la discusión global del papel del periodista y el medio tradicional de comunicación, su labor y su supervivencia en un mundo donde sobreabunda la información.

Y cómo hacer?

Pues bien, analistas entendidos en la materia disparan una serie de valores que determinan que la gente siempre culmina ante cualquier duda informativa a personas en quien confía.

Se lee mucho de medicina, medicamentos, curaciones, pero siempre se termina escuchando la receta final de quien le crea confianza: su médico de cabecera.

Salvando la enorme distancia de la importancia entre lo que es la información y la salud humana, con el periodismo sucede algo similar.

Para lograr eso debemos realizar una labor que inspire confianza.

Y hacer un periodismo confiable lleva trabajo.

De planificación, de información veraz, de esfuerzo horario, de haceres más que palabras, de independencia, de libertad, y de verdades.

Aunque molesten.

A través del tiempo hemos demostrado aciertos periodísticos que gracias a dios o a la vida inspiran esas confianzas, más allá de lo vulgar de las respuestas o apreciaciones posteriores que las mismas han generado, el tiempo nos ha dado la razón.

A modo de ejemplo:

Dijimos mucho antes lo que el alcalde de Casupá Luis Oliva haría después con su candidatura junto a Enciso alejándose del Partido Colorado.

Dijimos mucho antes lo que sucedería mucho después con la candidatura a la Intendencia de Guillermo López.

Dijimos mucho antes lo que sucedió tiempo después con el Tanque y Varela en Florida.

Expresamos públicamente que Pablo Lanz se alejaría de la 22 de los Amaro y aunque fue reiteradamente negado tiempo después sucedió.

Reiteramos mucho tiempo antes que Guillermo Dati terminaba con Carlos Enciso y aunque fue negado, sucedió.

Los primeros y mucho antes en adelantar que Mathías Curuchet había sido el ganador del casting para intendente de Novick y así fue.

Un tiempo antes dijimos que el Profesor Alberto Lamaita renunciaba a la Junta y la 62, lo negaron, y finalmente sucedió.

Desde muchos lugares negaron y no sin malestar cuando dijimos que Silvana Goñi no asumiría su presidencia y lo haría Ignacio Costa por una histórica primera reelección y un tiempo después sucedió.

Que Fabricio Falero sería director en lugar de Maidana, que Gonzalo Etchegaray sería contratado en prensa sin causa determinada, que Arocena y el Tanito se unirían y que luego se separarían, todo eso adelantamos.

Hasta nos atrevimos a adelantar, ya esto por convicción personal y análisis subjetivo más que por información extraoficial, que al director general de cultura Alvaro Riva Rey le terminaría gustando la música tropical, más no fuera por un tiempo, y hasta en eso sumamos créditos.

Todo eso ha creado confianza en nuestros y nuestras televidentes.

Lo agradecemos tanto como a quienes nos informan de todo esto, porque la confianza debe ser periodística para quien nos sigue y humana para quien nos brinda esa información.

Gracias a ambas partes, a quien nos la da y a quienes reciben, mostrando con claridad que apenas somos un puente que une a unos y otros, o a unas y otras.

Por eso no nos llamó la atención la información extraoficial que nos brindaron hoy domingo lejos de nuestro departamento y lejos de las personas que comúnmente y diariamente nos brindan esos detalles.

Fue sin querer, no estábamos trabajando, nos detuvieron, nos separaron de nuestra familia, y nos preguntaron: “Sabes algo de que al tano Stopingi no le dan los convencionales para ser candidato a intendente en tu ciudad?”

Y me salió del alma decirle: “Ya se lo dije a un dirigente blanco delante de él, que deberían decirle la verdad, que varios que dicen que si lo harán no lo votarían, así que no, no me asombra”.

Hace mucho tiempo lo expresamos, pocos lo escucharon, no lo habíamos repetido para no crear expectativas que no corresponden.

Hoy si vamos a hacer memoria, por eso de la confianza periodística, y sabiendo que si nos equivocamos deberemos no solo pedir disculpas sino ofrecer algo más.

Estamos en condiciones de adelantar extraoficialmente que el Partido Nacional, tal como dijimos hace un tiempo, tendrá dos candidatos a la Intendencia de Florida.

Uno proviene de la Agrupación Manuel Oribe y ya públicamente elegido es el ingeniero Guillermo López Méndez y el segundo, para sorpresas de muchos, será un profesional retirado.

Tal como expresamos tiempo atrás, algunos de los convencionales que en primera instancia votaban al actual alcalde Cayetano Stopingi como candidato, no lo harían llegado el momento de la convención.

Lo expresamos hace mucho tiempo, lo volvemos a repetir ahora que la información extraoficial se está haciendo más fuerte, hoy estamos en condiciones de adelantar que Cayetano “Tano” Stopingi no llegaría a los convencionales para ser candidato a la Intendencia de Florida.

Es verdad también que esta información ayuda a prevenir tal suceso y despierta las alarmas que podrían intentar revertir la situación buscando herramientas para que tal cosa no se lleve a cabo.

Pero lo cierto es que si la convención fuera hoy y no el próximo jueves 6 de febrero el alcalde Cayetano Stopingi estaría fuera de participar.

El tiempo dirá.

Y veremos si periodísticamente continuaremos siendo dignos de confianza.