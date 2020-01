Alejandro Glausiuss: “Si la reunión hubiese sido en casa a Juancito lo cago a trompadas”

... SHARES

El Dr. Alejandro Glausiuss rompió el silencio y habló en exclusiva con Noticias TVF sobre su alejamiento de la Lista 22, sector del Partido Colorado que integró a partir del mes de agosto del año 2019.

“Yo me sentí amigo de Juancito, ni que hablar de Juan Justo, a ese si lo admiro”, comenzó expresando tras haber escuchado en Noticias TVF a Claudio Fernández, precandidato a la intendencia de la 22.

Precisamente, la designación de Fernández como candidato a elevar a la convención departamental del Partido Colorado, fue lo que provocó que Glausiuss abandonara el sector y disparara contra Juan Amaro Cedrés.

Glaussius recordó que “cuando Juancito me preguntó acá en casa que quería para mí cuando vino a invitarme le dije que nada, quiero que en mayo los gurises que me acompañan tengan alguna proyección en la Junta”.

Sin embargo, expresó que “hace unos días me llama para una reunión en la casa de Juan Justo, ahí conozco a este señor Fernández, y me dice este va a ser el candidato a intendente”.

En ese momento, “por amabilidad y cortesía con Juan Justo no dije nada, me paré y me fui”, señaló.

Para Glausiuss, “en la vida es importante ser y parecer, las formas y los modales también son importantes”.

El médico oncólogo de profesión aseguró que “en la campaña di todo lo que tenía y más, creo que merecía un mínimo de respeto y que se me consultara, aunque lo pusiera él porque es el dueño de la 22 y la maneja como un boliche, pero no costaba nada ser[MORE...] elegante y mantener la forma”.

“Me sentí absolutamente ninguneado, yo no vivo de esto, no me interesaba la candidatura, eso sí, yo respeto y exijo que se me respete”, aclaró.

Glausiuss admitió que “si no hubiera estado con Juan Justo (padre) adelante tal vez hubiese sido distinta mi reacción” cuando me comunicaron lo de Fernández, a quien aseguró no conocía. “Recorrimos cuatro veces el departamento de Florida, compartimos cientos de horas, yo me sentí amigo de él, tal vez fui un idiota”, añadió.

Glausiuss adelantó que por el momento no tiene pensado hacer campaña de cara a mayo, que nunca pensó tener una vida política, pero que sí tienes algunos proyectos sociales para el departamento que le gustaría algún día poder implementar.

“Fui amable porque estaba con Juan Justo (padre), lo quiero y respeto de verdad, si la reunión hubiese sido en mi casa probablemente a Juancito lo cago a trompadas”, concluyó.