Alejandro Glaussius se fue de la Lista 22 furioso con Juancito

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

La primera incursión en política del Dr. Alejandro Glaussius de cara a las elecciones nacionales del año 2019 fue de la mano de Gustavo Zubía en el Partido de la Gente.

Cuando Zubía parte del partido liderado por Edgardo Novick por claras discrepancias con la conducción de éste, se incorporó al Partido Colorado.

A las elecciones internas compareció dentro de la línea de Gustavo Zubía y el “Sanguinetismo”.

Posteriormente, de cara a las elecciones nacionales, adhirió a la Lista 22, acompañando la candidatura a la diputación de Juan Amaro Cedrés. De hecho, fue su primer candidato suplente.

Participó de plenarios, recorrió el departamento, elogió y defendió a capa y espada a Juancito en entrevistas y redes sociales.

Terminado el proceso de las elecciones nacionales se inició el camino de las departamentales.

Juan Amaro Cedrés, que el año pasado había lanzado su precandidatura con inclusive 5 propuestas base de su eventual programa de gobierno, se bajó, postulando el sector al joven Claudio Fernández, hijo de la edil Angélica Figueroa.

Este hecho desencadenó el alejamiento de Glaussius, quien en redes sociales se ha despachado con fuertes cuestionamientos a Juan Amaro Cedrés.

“LE DESEO DE TODO CORAZÓN LO MEJOR A LA 22. OJALÁ DON JUAN JUSTO VIVA 100 AÑOS O MÁS. PERO SI NO, LE VEO VUELO CORTO”, escribió, generando el fuerte rechazo de militantes, y dirigentes de toda la vida de la 22, además de familiares directos de Juan Justo Amaro.

“HOY UN DÍA TRISTE. HABLÉ CON ALGUIEN AL QUE CREÍA UN CANDIDATO Y ALGUIEN VALIOSO ME DEMOSTRÓ SER UN BERRETA. INVERTÍ TIEMPO, NAFTA Y AUTO, ADEMÁS DE CAMPERAS Y OTRAS COSAS. LO CONSIDERÉ UN AMIGO. SOY UN GIL. PUSO A SU CANDIDATO (SIN CONSULTAR) Y TODAVÍA SE HACE EL OFENDIDO POR SER BERRETA. ME COLGÓ LA CONVERSACIÓN. QUÉ HAGO? ME SIGO HACIENDO EL BUENO O LO MANDO PRESO CON SENDIC?”, volvió a escribir en su cuenta de Facebook, asegurando que “SOY COLORADO Y BATLLISTA. ME JUGUÉ POR JUANCITO Y LA 22. LA 22 DE DON JUSTO ES UNA COSA. LA 22 DE JUANCITO ES OTRA”.