Los Reyes Magos no llegaron a casa

No sabía que lo reyes magos se jubilaban.

O no me había dado cuenta y lo hago ahora que también yo estoy más viejo.

Este año a casa no llegaron, no hubo camellos que tomaran el agua ni comieran el pasto, ni calzados para encontrar allí los regalos.

Recién hoy me doy cuenta que los chicos dejaron de serlo.

Tampoco hubo cartitas en el árbol.

Se habrá terminado el tiempo de la ilusión y la magia?

Confieso que no me molesta que los reyes se jubilen, también ellos alguna vez tendrán derecho al descanso.

Lo que me molesta es no haberme enterado.

Que todo haya sido tan rápido.

Que los niños hayan dejado de serlo.

Y que sienta que algunas cuestiones quedaron sin definir.

O sin hacer.

Aunque estemos a tiempo y aprendamos valorando que aún podemos vivirlo.

Sin magia pero con amor.

Ojo, ten en cuenta si hay pequeños en tu casa, disfruta de los reyes que cuando crecen un poco, los magos se jubilan por hogar.

Dicen que no pueden atender tanta demanda y entonces se retiran de alguna casa para poder ir a otras.

Padres, mientras puedan disfrútenlo uds también.

Y si necesitan un par de recipientes para el pasto y el agua, ya saben que pueden contar con los míos.

Ya en casa no se necesitan, casi sin darme cuenta, los chicos lentamente han dejado de serlo.

Pucha…