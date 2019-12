Un niño de mi barrio vió a Papá Noel llorando

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

Juan e Ignacio son compañeros en la escuela.

Hermosa escuela de barrio que alberga a hijos fundamentalmente de trabajadores de clase media pero también de algún que otro empresario con ciertos niveles de vida que viven cerca y son amantes de la escuela pública.

Desde hace un tiempo el barrio también está compuesto por unas pequeñas y humildes casitas de gente luchadora, zafrales y changadores desocupados que ocuparon un terreno público y ello determina que en la escuela haya una pluralidad de hijos de familias con situaciones económicas diferentes.

En la vida de los chicos eso parece no notarse por lo menos dentro del edificio escolar.

Allí conviven todos y todas en una perfecta e inocente armonía que a veces a los ojos de los adultos se pierde por diferentes razones.

A todos se les educa de la misma forma.

Todos ellos conocen en cierta forma la situación del otro.

Juan hace sus cuatro comidas regulares diarias, se alimenta bien.

Ignacio no lo hace, desayuna lo que haya en casa y almuerza en el comedor de la escuela, generalmente su merienda y cena suelen girar en torno a la leche y el pan.

Parece importarles muy poco, a la hora de jugar, reír, saltar y correr detrás de la apelota en el patio al recreo, Juan e Ignacio son casi iguales.

Casi amigos seguro.

Es verdad que fuera del horario escolar no conviven demasiado, salvo cuando practican en el club del barrio donde se los ve felices en[MORE...] la canchita y donde fuera de ella se ve al padre de Juan alentando y acompañando, no al de Ignacio.

A ellos en realidad, aunque por dentro sea diferente, parece tampoco importarles mucho.

El objetivo de pegarle a la pelota hoy es lo esencial, lo otro quizás sea determinante para cuando sean grandes, pero eso ahora no es problema.

Así discurre la vida de ambos en otro año, este es el tercero escolar, de forma inocente y tranquila.

A pesar del rico olor a jabón y champú de Juan en contrapartida con Ignacio.

Los dientes de Juan brillan un poquito más que los de Ignacio.

Y se lo ve un poquito más fuerte y vivaz, pero la verdad es que cuando hay que enfrentar a algún otro compañero, justamente es Ignacio el que saca pecho.

También es verdad que Ignacio a pesar de su pobreza va impecable a clase mostrando a una mamá preocupada detrás de él.

Muchas diferencias que a ojos de ellos se empequeñecen y a los ojos adultos se agrandan.

Nada que determine una crisis existencial para un niño de 8 años.

Ambos con buena conducta, ambos apreciados por su maestra, ambos pasaron con buenas notas aunque un poquito mejor le haya dio a Juan, Ignacio no parece ser un niño con problemas para el aprendizaje.

Fue justamente este año, ambos con 8, el que determinó Ignacio se preguntara algo que nunca se había dado cuenta.

Y no se animó siquiera a preguntar.

Porqué en esta navidad Papá Noel le dejó a Juan un auto a batería tan lindo y a él otra vez una pelota y soldaditos?

Si son amigos, si ambos pasaron de clase, si los dos son buenos compañeros.

-Porqué Papá Noel le deja tal regalo a Juan y a mí no?, se pregunta Ignacio.

-Porqué debo dejar de soñar con ese juguete?

-Será que a nosotros nos olvida?, porque no solo ahí está la diferencia, Papá Noel no ve que los papás de Juan tienen todo lo que se proponen tener y los míos no?

-No ven desde allá arriba que Juan tienen en estas fiestas muchas comidas deliciosas en su enorme mesa y en la nuestra no?

-Mis padres sonríen también, pero con muecas, se los ve cansados, Papá Noel tampoco ve eso?

-Yo no voy a pelearme con Juan por esto, pero no encuentro quien me diga la verdad.

-Tampoco pregunto mucho porque me da vergüenza.

- A la medianoche, enseguida de abrir los regalitos en el árbol, sentí llorar a alguien en mi oscuro patio, y aunque creí era mi papá, ahora creo saber quién era, quizás se dé cuenta de todo esto y no pueda hacer nada, sin dudas, quien lloraba era Papá Noel.