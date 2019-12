Caso Amparo: a pedido de fiscalía extienden prisión preventiva de imputado

by in Comentarios desactivados in Policiales

A pocos días de cumplirse seis meses de su desaparición, el caso Amparo Fernández sumó este jueves 19 de diciembre un nuevo capítulo.

A pedido del equipo de fiscalía encabezado por la Dra. Alicia Gómez, el juez Letrado de 1era Instancia de Primer Turno de Florida, Dr. Diego Prieto, dio lugar a la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva por homicidio muy especialmente agravado del único imputado.

La audiencia judicial se inició a las 10:17 horas y culminó tan solo 21 minutos después.

L.D.O, formalizado por femicidio, estuvo en sala acompañado por la abogada defensora Dra. Adriana Candussi. El acusado no emitió opinión alguna, solo cabeceó cuando el juez Prieto preguntó a la defensa si tenía algo más para aportar.

La fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva que vencía el 31 de diciembre próximo debido a que la libertad del imputado significaría un posible obstáculo, puede entorpecer la investigación, por conocer el lugar puede borrar pruebas, incidir sobre testigos, y hasta desaparecer.

Además, se dejó estampado que a lo largo del proceso no ha cooperado con la investigación.

Otro elemento clave por la cual la fiscalía pidió la extensión de la medida cautelar y la misma fue habilitada por el juez Prieto, es la gravedad del delito, el cual establece una pena de penitenciaría mínima de 15 años y un máximo de 30.

A propósito, el juez actuante recordó que el pasado 10 de octubre el Tribunal de Apelaciones ratificó la formalización por homicidio muy especialmente agravado que había sido resuelta el pasado 5 de julio.

La defensa apeló inmediatamente el pedido de la fiscalía, argumentando que aún “falta la prueba psicológica y psiquiátrica”; que “no hay indicios, cuerpo, ni elementos físicos que nos lleven a homicidio, si desaparición”; que debido a la intensa búsqueda realizada “Amparo no está en el río”; que “los ADN no fueron identificatorios”; que “la fiscalía no refuta última versión sobre secuestro de Amparo”; y que “debe respetarse la presunción de inocencia”.

Además, la Dra. Candussi aseguró que “la fiscalía no tiene elementos para formalizar por homicidio muy especialmente agravado”, ya que “lo único probado es la desaparición de Amparo”.

Pese a los argumentos de la defensa, el juez Prieto autorizó la extensión de la prisión preventiva hasta la sentencia definitiva ejecutoriada del juicio oral, lo cual podría ser máximo un año y medio más.