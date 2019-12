Caso Amparo: defensa de imputado “quería la libertad”

by in Comentarios desactivados in Policiales

La Dra. Adriana Candussi asumió la defensa del único imputado por la muerte y desaparición de Amparo Fernández.

Según explicó a Noticias TVF, el propio acusado definió el cambio de defensa.

Recordamos que en el inicio del proceso la defensa estuvo a cargo de abogadas de oficio.

Este jueves 19 de diciembre la Dra. Adriana Candussi apeló la extensión de la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y autorizada por el juez Diego Prietto.

Candussi considera que “la fiscalía no tiene ninguna prueba. No hay cuerpo, no hay testigos, no hay absolutamente nada”.

Además, aseguró que hoy “quería la libertad”, ya que “no hay pruebas ni si quiera para haberlo formalizarlo”.

La profesional admitió que su defendido cambió de versiones “por miedo”, que ha sido “maltratado” y que “ha colaborado con el proceso”.