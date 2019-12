Juan Varela se alejó de José Andrés Arocena

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

Hace algunos días María Ecilda Albarenga, mujer referente de la Agrupación Todos Florida de José Andrés Arocena, abandonó este espacio político para sumarse a la Agrupación Manuel Oribe liderada por Carlos Enciso.

El alejamiento de María Ecilda no sería el único que antes de fin de año recibe el diputado nacionalista.

Según supo Noticias TVF, su principal mano derecha, Juan Varela, también se habría distanciado del sector que supo fundar con Arocena cuando éste abandonó la Agrupación Manuel Oribe.

“Diferencias en el accionar” sería el principal motivo por el cual Varela ya no formaría parte del equipo de José Andrés Arocena, informaron a Noticias TVF fuentes allegadas al sector.

La decisión ya habría sido comunicada al propio Arocena y al mismísimo Javier García, líder del Espacio 40 y futuro Ministro de Defensa.

Varela es hace 4 años secretario privado de Arocena, está en pase en comisión desde primaria, y según supo TV Florida seguiría en ésta condición hasta que termine el actual período legislativo, febrero de 2020, aunque cada vez con menos tareas asignadas.

Más allá del rol de secretario, Varela se había transformado en el dos de la agrupación. Era el presentador y uno de los principales voceros en los característicos plenarios del sector, además de ser un referente en Sarandí Grande.

Con el alejamiento de Varela, el actual diputado pierde a quien hasta las elecciones nacionales fue su principal aliado político, mano derecha y persona de suma confianza.

Por el momento se desconoce el futuro político de Varela, quien podría seguir dentro del Espacio 40 apoyando a Cayetano Stopingi o Guillermo López de cara a las elecciones departamentales, o directamente sumarse al espacio del “Tano” o a la Lista 62.

Por el momento lo único certero es que Juan ya no camina junto a José y que en marzo volvería a las aulas a dictar clases porque se le termina el pase en comisión.