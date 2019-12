Pájaro Enciso en Rompecabezas: “Enero será un mes caliente y no lo digo por la temperatura”

... SHARES

Este viernes previo a la celebración de fin de año de la Agrupación Manuel Oribe estuvo en Rompecabezas el ex reelecto intendente departamental y actual electo diputado Carlos Enciso.

Se habló de todo.

De su asunción como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, del nombramiento de la ex secretaria gral Macarena Rubio como directora general del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Chacho Rodríguez Hunter que consecuencia de ello asume como diputado departamental, de López como candidato a intendente, de la convención departamental que como adelantó Rompecabezas hace un par de meses atrás se desarrollaría en febrero y no en diciembre como se pretendía, de los convencionales que vienen y van, de la compleja etapa electoral que se viene camino a mayo, de la difícil interna nacionalista, de Cabildo Abierto y el cuestionado nombre elegido para ocupar el ministerio de salud pública y cuanto le pesará a la coalición, etc.

Esta es la entrevista al Pájaro Enciso:[MORE...]