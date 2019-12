Macarena a Industria y Energía y el Chacho a la diputación

... SHARES

Informes de colegas capitalinos expresan, tras probable filtración de información a pocas horas de que el electo presidente Luis Lacalle Pou confirme en conferencia de prensa todos los integrantes del ejecutivo, que la ex secretaria general de la Intendencia de Florida y electa 1er suplente a la diputación detrás del ex intendente Carlos Enciso de la lista 62, será la nueva directora general del Ministerio de Industria Energía y Minería.

Tras nuestras consultas en Montevideo al respecto de esta información, también nosotros expresamos de forma extraoficial que la dra Macarena Rubio se reunió en el día de hoy con el presidente electo tras ser convocada y este le habría solicitado ocupara tal lugar de distinción dentro del ejecutivo nacional, dato que no fue corroborado por la dra Rubio al salir de dicha reunión .

Fuentes nos confirmaron con total y absoluta seguridad que la dra Macarena Rubio es la nueva directora general del ministerio de Industria Energía y Minería.

Indudablemente que esto trae como consecuencia que su lugar en la banca de la cámara baja, que ocuparía tras asunción de Carlos Enciso como parte aún no corroborada pero certera dentro del ejecutivo, le da la posibilidad a que el 2do suplente en a lista 62 a la diputación sea quien ocupe la banca en el parlamento.

Entonces podemos asegurar, siempre de fuentes extraoficiales pero confiables, que el diputado por Florida del Partido Nacional lista 62 será el contador ahora sceretario general de la Intendencia de Florida, Alvaro “Chacho” Rodríguez Hunter.

Por eso lo del título: Macarena al Ministerio de Industria Energía y Minería y el Chacho a la diputación.